Кінець епопеї? Рада ухвалила багатостраждальний закон про мобілізацію

Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила новий законопроєкт щодо мобілізації. 283 народні депутати проголосували "За".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк. Він зазначив, що поки невідомо, чи хтось вноситиме постанову про блокування законопроєкту спікером.

Проти ухвалення законопроєкту проголосував лише один нардеп, 49 утрималися. Не брали участі у голосуванні 18 народних виборців.

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