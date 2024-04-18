Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів, що його насторожило у новому законопроекті щодо допомоги США Україні

Все йде до розв’язки з допомогою України від США. Нарешті опублікований законопроєкт від спікера Палати представників Майка Джонсона. Документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд, частина з яких може бути надана у вигляді кредитів.

Ніби законопроєкт на перший вигляд норм. Але є те, що непокоїть.

Занадто багато застережень. Занадто багато умов і вимог до президента Байдена. А одна з них — негайна передача ракет далекобійних ракет Atacms — звучить мало не як ультиматум. А кому подобаються ультиматуми? Крім того, до суботи у частини республіканців є час, аби навносити таких правок, що законопроєкт може зазнати суттєвих змін. Та й з Джонсоном уже двоє представників його рідної партії обіцяють "розібратися".

Отже, тримаємо кулаки. Але в голові малюємо собі й паралельні (позитивні) сценарії. Вони все ще є.

Джерело: пост Шлінчака у Facebook