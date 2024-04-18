В Украине возникла "дыра" в бюджете из-за задержек западной помощи: в Минфине назвали сумму расходов

Украина не сможет победить агрессора, если партнеры не помогут уравнять ее военные ресурсы с ресурсами россиян

Из-за отсутствия военной помощи со стороны партнеров украинское правительство было вынуждено потратить четыре миллиарда долларов США на закупку вооружения и боеприпасов. Это были незапланированные расходы, которые поставили бюджет в тяжелое положение.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе пятого министерского круглого стола Всемирного Банка и МВФ в Вашингтоне. Он отметил, что сейчас Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества финансирования и вооружения, сохранив финансовую стабильность только благодаря эффективной экономической политике.

"4 млрд долларов США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", – отметил он.

Марченко особо подчеркнул, что задержка помощи или ее отсутствие критически отражается на ситуации на поле боя. Кроме того, это уменьшает экономический потенциал Украины. Поэтому сейчас нужно найти пути финансирования потребностей Украины – в частности, наконец, передать замороженные российские активы Киеву. Украина не сможет победить агрессора, если партнеры не помогут уравнять ее военные ресурсы с россиянами.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ЕС не передаст Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за первые 2 года войны. Эти деньги направят инвестфонду Euroclear, где хранится большинство российских активов, как "буфер" для оплаты существующих и будущих судебных тяжб России и других стран.

Также "Телеграф" писал, что три страны ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов России для закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о Венгрии, Мальте и Люксембурге.