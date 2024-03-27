Україна не отримає 5 млрд євро прибутку від заморожених російських активів: у чому причина

Міністр юстиції Денис Малюська не погоджується з таким рішенням

Європейський Союз не передасть Україні 5 млрд. євро прибутку від заморожених російських активів за перші 2 роки війни. Ці гроші направлять інвестфонду Euroclear, де зберігається більшість російських активів, як "буфер" для оплати існуючих та майбутніх судових позовів Росії та інших країн.

У березні Єврокомісія запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів для військових потреб України. При цьому йшлося про прибуток, отриманий виключно після 15 лютого 2024 року, а кошти отримані до цієї дати повинні залишитися в Euroclear, пише Politico.

Крім того, інвестфонд має право безстроково утримувати 3% доходу "для забезпечення ефективності своєї роботи". Ще 10% прибутку після лютого 2024 року Euroclear може залишати для додаткової гарантії.

Водночас Україна продовжує наполягати на отриманні цих коштів. За заявами української сторони, ця сума еквівалентна року програми МВФ.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро — це буфер для Euroclear. Це надто велика сума грошей, щоб бути буфером", — зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Також українські чиновники вказують на те, що сума збитків, завданих Euroclear війною, є значно меншою. Керівництво інвестфонду називало суму близько 34 млн євро.

Проте юристи стверджують, що зворотне вилучення прибутку стало б юридичним "мінним полем", коли правило застосовується заднім числом. Саме з цієї причини пропозиція Комісії не поширюється на доходи, отримані у 2022 та 2023 роках. Цей аргумент визнає й Малюська.

"Існують дуже обмежені обставини, за яких правила можуть застосовуватися заднім числом", — зазначив міністр.

Як повідомляв "Телеграф", три країни ЄС виступили проти використання доходів від заморожених активів Росії для закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України. Йдеться про Угорщину, Мальту та Люксембург.