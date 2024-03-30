"Нас випереджає арсенал автократії": ексгенсек НАТО сказав, що потрібно для активізації європейського оборонпрому

Європейський Союз повинен збільшити постачання боєприпасів та зброї Україні, оскільки наслідки зволікання можуть погано закінчитися

Західні партнери України допустили серйозний прорахунок – це дисбаланс у постачанні озброєння. Авторитарні союзники російського терористичного режиму постачають Кремлю більше озброєння, аніж демократичні країни Європи – Україні. Це ганьба, що режим північнокорейського диктатора Ким Чен Ина за місяць передав своїм союзникам-терористам в Росії стільки ж снарядів, скільки Євросоюз передав Україні протягом року.

Про це сказав колишній генеральний секретар НАТО та чинний радник президента України Андерс Фог Расмуссен. Він запропонував п'ять ідей, як реформувати оборонну промисловість Європи.

"Росія виробляє три мільйони снарядів на рік, тоді як США і Європа разом узяті здатні виробити для Києва тільки 1,2 мільйона. Попри величезну економічну міць демократичного світу, нас випереджає арсенал автократії в Росії, Ірані та Північній Кореї… Якщо не зупинити Путіна в Україні, це означатиме десятиліття нестабільності та конфліктів у Європі", – підкреслив він.

Європейський Союз повинен збільшити постачання боєприпасів та зброї Україні, оскільки наслідки зволікання можуть погано закінчитися для цивілізованого світу. Расмуссен запропонував перелік ідей, які можуть дати європейському оборонпрому потрібний "розгін":

Довгострокові урядові контракти з оборонною промисловістю. Це дозволить компаніям мати необхідний капітал для розширення потужностей.

Скорочення та спрощення процесу укладення контрактів. Якщо компанія має підписаний лист про наміри – цього повинно бути достатньо для запуску виробництва, юридичні деталі можна залагодити у процесі.

Тимчасове пом'якшення правил проведення тендерів на оборонні контракти. Пріоритет компаніям, які можуть взятися за постачання негайно.

Швидка амортизація інвестицій у нові оборонні потужності.

Створення спеціальних пулів для інвестицій в оборонпром силами державних та приватних фондів. Це дасть змогу значно збільшити темпи розвитку оборонної промисловості.

Нагадаємо, чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України, до якої вже долучилися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам значно більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати в інтересах ЗСУ додаткові боєприпаси.