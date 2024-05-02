Олена Кондратюк виступила на Міжнародному форумі в Баку та запросила 110 країн до участі в Саміті миру у Швейцарії

У межах офіційного візиту до Азербайджанської Республіки Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк взяла участь у Шостому Міжнародному форумі міжкультурного діалогу. На заході представлені 110 країн, зокрема, багато країн Глобального Півдня та мусульманського світу: Ірак, Малайзія, Алжир, Пакистан, Туреччина, Аргентина, Узбекистан, Марокко, Таджикистан, Іспанія, Саудівська Аравія, Італія та інші.

Під час свого виступу перед делегатами Форуму, Віцеспікерка українського Парламенту розповіла про жахливі гуманітарні наслідки російської агресії.

Окремо Олена Кондратюк акцентувала на підготовці до Саміту миру у Швейцарії та підтримці десяти пунктів української Формули миру Президента Зеленського.

"Від імені України я запросила країни-учасниці Форуму міжкультурного діалогу долучитися до Саміту. Для України це — один із найважливіших самітів. Бо це про справедливість! Про мир! Про світову безпеку й міжнародне право!", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка Парламенту України також запросила країни-учасниці, особливо з мусульманського світу, долучитися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Сьогодні вони почули від мене правду про те, що відбувається у моїй країні. Про горе, біль, зруйновані долі. Але й про добро та допомогу, яку ми відчуваємо від багатьох країн. І про нашу національну гідність та незламність!", — підкреслила Олена Кондратюк.