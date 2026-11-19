Більшість скарг споживачів стосувалася строків робіт, договірних зобов’язань і якості послуг

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За 2025 рік і перші десять місяців 2026 року, "Газмережі" застосували дисциплінарні заходи до 29 працівників, а звільнили лише чотирьох. Ще 19 працівників попередили про недопустимість порушень.

Ці дані "Газмережі" надали у відповіді на запит "Телеграфа" про те, як компанія розглядає скарги на дії працівників. Редакція звернулася до компанії після публікацій про випадки, коли працівники газорозподільних підприємств, за версією слідства, вимагали від споживачів від 12 тисяч гривень до трьох тисяч доларів.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Хто перевірить перевіряльників: як у "Газмережах" реагують на корупційні скандали та величезні донарахування українцям

Що підтвердилося під час розгляду скарг

За даними слідства, гроші нібито вимагали за відсутність претензій до лічильників, уникнення донарахувань або пришвидшення підключення газового обладнання. У "Газмережах" пояснили, що повідомлення про можливі корупційні прояви містили лише окремі звернення, переважно пов’язані з виконанням робіт або наданням послуг.

Відповідь "Газмереж" на запит "Телеграфа"

За 2025 рік і січень–жовтень 2026-го компанія провела дві службові перевірки, які підтвердили окремі порушення. За той самий період "Газмережі" провели 53 попередні аналізи інформації зі звернень споживачів: у 28 випадках підтвердили порушення або недоліки. Це близько 53% випадків, розглянутих у межах попереднього аналізу.

Порушення або недоліки підтвердилися у 28 із 53 попередніх аналізів звернень

"Результати внутрішнього розгляду стосуються дотримання працівниками трудових обов’язків і внутрішніх вимог та не є кримінально-правовою кваліфікацією їхніх дій", – наголосила голова правління "Газмереж" Людмила Кіндер.

Як "Газмережі" розглядають повідомлення про порушення

До всіх службових перевірок і попередніх аналізів за зверненнями компанія залучала підрозділи безпеки. Департамент безпеки разом із підрозділами у філіях опрацьовує інформацію про можливі корупційні прояви та ризики в діях або бездіяльності працівників. У кримінальних провадженнях компанія надає правоохоронцям інформацію на їхні запити.

Станом на 6 листопада 2026 року "Газмережі" розробляли положення про систему внутрішнього контролю. Запровадити його компанія планувала до кінця 2026 року.

Повідомлення про можливі порушення приймає незалежний оператор Лінії довіри. Звернутися можна за номером 0 800 357 291 з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00 або цілодобово через електронну форму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям нараховують сотні тисяч за газ, але є один нюанс з перевірками.