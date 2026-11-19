Українцям знайомий цей смак

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Lemon Sherbet від Roshen нагадав українцям знамениту "Шипучку". Цукерки вже продаються у мережі спеціалізованих магазинів.

Українка Оксана показала солодощі у ролику в Instagram. У підписі до розпакування вона назвала ці цукерки новинкою Roshen.

"На мій погляд, це вже дуже знайомий смак цукерки "Шипучка" із лимоном", — написала Оксана.

Вартість новинки складає 178,5 грн/кг. На даний момент купити ці цукерки можна у фірмових магазинах мережі Roshen.

"Lemon sherbet" у фірмовому магазині Roshen

"Lemon sherbet" поєднує льодяникову карамель з шипучою начинкою

Довідка: Лимонний шербет (англ. Sherbet lemon) — популярна серед маглів (людей, які не мають магічних здібностей і народилися в немагічних сім'ях у всесвіті "Гаррі Поттера") лимонна карамель з солодкою шипучою начинкою та улюблені ласощі Альбуса Дамблдора.

Саме ці цукерки директор Гоґвортсу взяв із собою в ніч, коли разом із Мінервою Макґонеґел залишив немовля Гаррі Поттера на порозі будинку Дурслі. Дамблдор запропонував солодощі колезі, проте Макгонагалл відмовилася, вважаючи момент невідповідним.

Альбус Дамблдор і Гаррі Поттер

Як повідомляв "Телеграф", Магазини Roshen є не лише в Україні. Мережа представлена на ринках 57 країн.