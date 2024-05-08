Ізоляція та страх? Яким буде правління Путіна у наступні роки, розповів політексперт

І він не довіряє, і йому не довіряють

Російський диктатор Володимир Путін, інавгурація якого пройшла 7 травня, нову пʼяту каденцію проведе в ізоляції через брак довіри та у страху. А боїться він за своє життя, адже розуміє ризики з боку найближчого оточення.

Таку думку висловив політичний експерт, доктор історичних наук Олексій Кошель у коментарі OBOZ.UA. Проаналізувавши політичні події у Росії, він дійшов висновку про майже повну ізоляції Путіна.

"Тобто складається враження, що він довіряє лише собі і, можливо, буквально двом-трьом людям із найближчого оточення, які представляють групу ФСБ", – пояснив експерт. "Тотальну недовіру до всіх", складно не помітити, каже Кошель.

Другий висновок, який зробив доктор історичних наук, — те, що "є недовіра до Путіна з більш широкого оточення, з боку олігархату".

І цьому є приклад, адже торік 23–24 червня російський диктатор домовився з ватажком приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним про зупинення "повстання" ПВК та надав йому певні гарантії. Зокрема, Путін запевнив у тому, що гарантує Пригожину і життя, і збереження бізнесу на африканському континенті. Але "раптово" керівника ПВК ліквідували — 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Кошель вважає, що порушення таких домовленостей "викликає достатньо серйозну насторогу з боку широкого оточення, тому що кожен із широкого оточення розуміє, що він може бути наступним". Диктатор не може дотримати свого слова, тому залишається ізолюватись.

"І все більше буде мати місце страх за своє життя й розуміння небезпеки з боку найближчого оточення. Я думаю, це достатньо хороший висновок для нас", – сказав у підсумку політичний експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" запитував у військових і політичних аналітиків про те, чи змінить Володимир Путін військову стратегію в Україні після отримання від росіян чергового карт-бланшу на безмежну владу.