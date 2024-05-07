Не довіряє нікому? На фото Путіна з "інавгурації" помітили цікавий інтимний момент

Цей момент викликав безліч запитань

Під час "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна було помічено одну дивну інтимну деталь. Вона викликала багато запитань.

Про неї розповіла українська журналістка Тетяна Висоцька. Цією інтимною деталлю є його нігті.

"Я звернула увагу на гидотний нюанс: його руку на конституції РФ, з нігтями різної довжини.", — каже Висоцька.

На її думку, пояснити це можна було б, наприклад, не довірою до свого оточення. Мовляв, диктатор сам собі робить манікюр. Проте, одразу зауважує журналістка, з іншими процедурами такими як стрижка та уколи ботоксу таких дивностей не було помічено.

У зв’язку з цим Висоцька задається безліччю питань:

" То що, косметологи недогледіли? Чи що за недбалість до гігієни? А, може, це був двійник? Бо справжній боявся замаху під час прийняття присяги? І взагалі, чи існує справжній?".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путіна не можна вважати легітимним та демократично обраним президентом, оскільки "вибори" проходили з множинними порушеннями, а також на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, цей процес проходив із множинними фальсифікаціями. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що жодної легітимності у цій імітації виборів немає і бути не може.