Штучний інтелект також не розуміє, на якій основі путін є президентом

Сьогодні в Кремлі відбулася так звана інавгурація кремлівського диктатора Володимира Путіна на посаду президента рф. Україна закликала цивілізований світ не визнавати його легітимність. говорять про культ царя. Ми ж вирішили запитати штучний інтелект, чи вважає він диктатора легітимним.

Частина нейромереж дали досить нечітку відповідь. До прикладу, Gemini від Google взагалі відмовився відповідати на політичні питання, а відомий усім ChatGPT вдарився у філософські роздуми, мовляв, з якої точки зору дивитися.

Однак з ChatGPT ми вирішили ускладнити завдання — попросили його згадати, які кроки в бік демократії та авторитаризму робив Путін за час свого правління: щоб ШІ просто порівняв кількість негативних і позитивних сторін правління очільника Кремля.

З хорошого нейромережа змогла згадати лише економічні реформи початку 2000х, натомість про правління та "вибори" за часів Путіна при владі штучному інтелекту відомо значно більше: обмеження свободи преси, використання адміністративного ресурсу, фальсифікація голосів, репресії проти опозиції, контроль над виборчими комісіями.

Спрощений аналіз діяльності путіна від ChatGPT

"З огляду на це, можна стверджувати, що дії Путіна як президента мають значні авторитарні ознаки, які шкодять його легітимності у відповідності до демократичних та міжнародних стандартів," — пише нейромережа. Далі подаємо висновки інших ШІ.

Claude AI

"Легітимність обрання Володимира Путіна президентом Росії у 2024 році викликає серйозні сумніви з кількох причин: Вибори в Росії не можна назвати вільними і чесними. Опозиційні кандидати і партії зазнають утисків і не мають рівного доступу до ЗМІ та виборчого процесу. Незалежні спостерігачі фіксують численні порушення і фальсифікації.

Путін перебуває при владі вже понад 20 років, що суперечить демократичним принципам ротації влади. Конституція РФ була змінена під нього, щоб дозволити балотуватися на нові терміни. Режим Путіна характеризується авторитаризмом, придушенням опозиції та громадянського суспільства, контролем над ЗМІ. Це несумісно зі справжньою демократією.

Війна проти України, анексія Криму, підтримка сепаратистів на Донбасі, втручання у вибори інших країн підривають легітимність Путіна в очах міжнародної спільноти. Тому з точки зору демократичних стандартів, легітимність Путіна як президента є дуже сумнівною.

Цілком доречно охарактеризувати Путіна як "штучного президента"".

LLaMa від Meta

"У випадку з Путіним його президентство було відзначене рядом факторів, які підривають його легітимність. Перш за все, вибори, які утримали його при владі, широко критикувалися як несправедливі та недемократичні. Опозиційні кандидати були виключені з голосування, а виборчий процес був затьмарений фальсифікаціями та порушеннями.

Підсумовуючи, хоча Путін, можливо, був інавгурований як президент, відсутність поваги його режиму до демократичних принципів, прав людини та верховенства права означає, що його президентство не можна вважати легітимним. Його правління базується на основі репресій і примусу, а не на згоді керованих".

Підсумовуючи, більшість нейромереж ставлять під сумнів легітимність Путіна як президента через численні порушення демократичних норм та авторитарні практики його режиму. Хоча формально він був обраний згідно з російськими законами, ці закони та вибори не відповідають принципам справжньої демократії та "підігнані" під самого диктатора, на думку "штучних інтелектів".

Нагадаємо, що "Телеграф" запитував у військових і політичних аналітиків, чого очікувати після інавгурації путіна. Також ми писали про те, що говорять про цю подію у західних ЗМІ.