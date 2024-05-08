Изоляция и страх? Каким будет правление Путина в последующие годы, рассказал политексперт

И он не доверяет, и ему не доверяют

Российский диктатор Владимир Путин, инаугурация которого прошла 7 мая, новую пятую каденцию проведет в изоляции из-за отсутствия доверия и страха. А боится он за свою жизнь, понимая риски со стороны ближайшего окружения.

Такое мнение высказал политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель в комментарии OBOZ.UA. Проанализировав политические события в России, он пришел к выводу о почти полной изоляции Путина.

"То есть создается впечатление, что он доверяет только себе и, возможно, буквально двум-трем людям из ближайшего окружения, представляющим группу ФСБ", – пояснил эксперт. "Тотальное недоверие ко всем", сложно не заметить, говорит Кошель.

Второй вывод, сделанный доктором исторических наук, — то, что "есть недоверие к Путину из более широкого окружения, со стороны олигархата".

И этому есть пример, ведь в прошлом году 23-24 июня российский диктатор договорился с главарем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным о приостановлении "восстания" ЧВК и предоставил ему определенные гарантии. В частности, Путин заверил, что гарантирует Пригожину и жизнь, и сохранение бизнеса на африканском континенте. Но "внезапно" руководителя ЧВК ликвидировали — 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Кошель считает, что нарушение таких договоренностей "вызывает достаточно серьезную настороженность со стороны широкого окружения, потому что каждый из широкого окружения понимает, что он может быть следующим ". Диктатор не может сдержать свое слово, поэтому остается изолироваться.

"И все больше будет иметь место страх за свою жизнь и понимание опасности со стороны ближайшего окружения. Я думаю, это достаточно хорошее заключение для нас", – сказал в итоге политический эксперт.

Напомним, "Телеграф" спрашивал у военных и политических аналитиков о том, изменит ли Владимир Путин военную стратегию в Украине после получения от россиян очередного карт-бланша на безграничные власти.