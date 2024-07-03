"Отримають відповідь": у РФ погрожують "військовими заходами" країні НАТО, що вимагають

Кордон Росії з країнами альянсу збільшився на 1300 кілометрів

Росія знову брязкає зброєю та погрожує "заходами військово-технічного характеру", на цей раз знову Фінляндії. Все через Угоду про оборонне співробітництво між Фінляндією та Сполученими Штатами, яку схвалив фінський уряд у понеділок, 1 липня.

Угода, зокрема, дозволяє розміщення армії США на 15 військових об'єктах країни, що вельми напружило РФ, передає "NEXTA Live".

"РФ може вжити заходів військово-технічного характеру для протидії політиці Гельсінкі, нарощування потенціалу НАТО біля кордонів отримає відповідь", — заявили в МЗС Росії, пише паблік.

Зауважимо, що після вступу Фінляндії до НАТО 4 квітня 2023 року спільний кордон Росії з країнами альянсу збільшився на 1300 кілометрів, при цьому відстань від фінського кордону до Санкт-Петербурга становить менш як 150 кілометрів.

Згідно з ухваленою в Гельсінкі угодою, Фінляндія взяла на себе зобов'язання відкрити щонайменше 15 своїх військових об'єктів для можливого використання військами США. Раніше повідомлялося, що мова може йти, зокрема, про чотири авіабази та морську гавань.

Водночас, за даними видання Reuters, армія США отримає залізничний доступ до північної частини Фінляндії, де буде розміщена складська зона "поруч із рейками, що ведуть до російського кордону".

Угода про оборонне співробітництво (DCA)

Гельсінкі та Вашингтон підписали DCA 18 грудня 2023 року, проте узгодження параметрів цієї угоди розпочалося ще у серпні 2022 року. Після підписання угоди, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен проголосив, що тепер Вашингтон буде зобов'язаний прийти на допомогу Гельсінкі "у важку хвилину", якщо Фінляндія зіткнеться з нападом.

За його словами, "це надзвичайно сильний сигнал у наші дні", який поряд із членством у НАТО "створює настільки сильне стримування, що, ймовірно, ніхто не посміє чинити на нас військовий тиск".

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна підписала двосторонню угоду про гарантії безпеки з США. Штати стали 17 країною, яка ухвалила угоду, раніше її підписала Японія.