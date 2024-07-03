"Получат ответ": в РФ угрожают "военными мерами" стране НАТО, что требуют
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Граница России со странами альянса увеличилась на 1300 километров
Россия снова бряцает оружием и угрожает "мерами военно-технического характера", на этот раз вновь Финляндии. Все из-за Соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и Соединенными Штатами, одобренного финским правительством в понедельник, 1 июля.
Соглашение, в частности, разрешает размещение армии США на 15 военных объектах страны, что очень напрягло РФ, передает "NEXTA Live".
"РФ может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки, наращивание потенциала НАТО у границ получит ответ", — заявили в МИД России, пишет паблик.
Заметим, что после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 г. общая граница России со странами альянса увеличилась на 1300 километров, при этом расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет менее 150 километров.
Согласно принятому в Хельсинки соглашению, Финляндия обязалась открыть по меньшей мере 15 своих военных объектов для возможного использования войсками США. Ранее сообщалось, что речь может идти, в частности, о четырех авиабазах и морской гавани.
В то же время, по данным издания Reuters, армия США получит железнодорожный доступ к северной части Финляндии, где будет размещена складская зона "рядом с рельсами, ведущими к российской границе".
Соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA)
Хельсинки и Вашингтон подписали DCA 18 декабря 2023, однако согласование параметров этого соглашения началось еще в августе 2022 года. После подписания соглашения министр обороны Финляндии Антти Хяккянен провозгласил, что теперь Вашингтон будет обязан прийти на помощь Хельсинки "в трудную минуту", если Финляндия столкнется с нападением.
По его словам, "это чрезвычайно сильный сигнал в наши дни", который наряду с членством в НАТО "создает настолько сильное сдерживание, что, вероятно, никто не посмеет оказывать на нас военное давление".
К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с США. Штаты стали 17 страной, которая приняла соглашение, ранее его подписала Япония.