"Получат ответ": в РФ угрожают "военными мерами" стране НАТО, что требуют

Граница России со странами альянса увеличилась на 1300 километров

Россия снова бряцает оружием и угрожает "мерами военно-технического характера", на этот раз вновь Финляндии. Все из-за Соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и Соединенными Штатами, одобренного финским правительством в понедельник, 1 июля.

Соглашение, в частности, разрешает размещение армии США на 15 военных объектах страны, что очень напрягло РФ, передает "NEXTA Live".

"РФ может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки, наращивание потенциала НАТО у границ получит ответ", — заявили в МИД России, пишет паблик.

Заметим, что после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 г. общая граница России со странами альянса увеличилась на 1300 километров, при этом расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет менее 150 километров.

Согласно принятому в Хельсинки соглашению, Финляндия обязалась открыть по меньшей мере 15 своих военных объектов для возможного использования войсками США. Ранее сообщалось, что речь может идти, в частности, о четырех авиабазах и морской гавани.

В то же время, по данным издания Reuters, армия США получит железнодорожный доступ к северной части Финляндии, где будет размещена складская зона "рядом с рельсами, ведущими к российской границе".

Соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA)

Хельсинки и Вашингтон подписали DCA 18 декабря 2023, однако согласование параметров этого соглашения началось еще в августе 2022 года. После подписания соглашения министр обороны Финляндии Антти Хяккянен провозгласил, что теперь Вашингтон будет обязан прийти на помощь Хельсинки "в трудную минуту", если Финляндия столкнется с нападением.

По его словам, "это чрезвычайно сильный сигнал в наши дни", который наряду с членством в НАТО "создает настолько сильное сдерживание, что, вероятно, никто не посмеет оказывать на нас военное давление".

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с США. Штаты стали 17 страной, которая приняла соглашение, ранее его подписала Япония.