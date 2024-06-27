Зеленський підписав гарантії безпеки з ЄС і не тільки: що угода дасть Україні

Однією з головних цілей поїздки є підписання угод про безпеку

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя та підписав угоди про безпеку. Вони дадуть гарантії, що військова допомога і надалі надаватиметься Києву.

Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Telegram-каналі глави держави 27 червня. Засідання проводитиметься у прямому ефірі.

Повідомлено, що Україна підписала дві угоди про гарантії безпеки — з Литвою та Естонією. Угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Також підписано угоду щодо гарантій безпеки з ЄС. Його Зеленський підписував із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Угода гарантує Україні продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.

Головне з угоди з ЄС:

- сторони повинні розпочати термінові консультації протягом доби, у разі нової агресії;

- закладено підтримку у 50 млрд євро на найближчі 4 роки в рамках програми Ukraine Facility;

- окреслено плани прийняти Україну до Євросоюзу;

- акцент на довгостроковому оборонному співробітництві;

- у документі немає згадок про прихильність до вступу України до НАТО (оскільки деякі країни ЄС виступають проти цього, а деякі не є членами НАТО).

Зазначимо, що на сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з 16 європейськими державами та Сполученими Штатами.

"Днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність та за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", — раніше говорив президент.

Він наголошував, що головна мета цієї поїздки — це зустрічі з главами ЄС, двосторонні переговори та підписання угод безпеки.

"Зустрінуся з главами ЄС та держав-членів, проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три угоди з безпеки, одна з яких – з Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку, попри будь-які інституційні зміни всередині", — говорив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна підписала угоду про безпеку з Японією. Країна надасть нашій державі кілька мільярдів допомоги.