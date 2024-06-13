Проривна підтримка: Японія підписала безпекову угоду з Україною та надасть кілька мільярдів допомоги: подробиці

Японія солідарна з українцями

Під час свого візиту до Італії, в межах саміту "Великої сімки", президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісідою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Таким чином Японія стала 16 країною, які підписала важливий документ, попередньою була Норвегія.

Про це очільник України повідомив у мережі X (Twitter). Зеленський підкреслив, що це унікальна угода, адже підписана з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу.

"Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди… Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", — написав Зеленський.

Також президент України зауважив, що документ містить пункти щодо допомоги Японії у сфері безпеки та оборони, співпраці в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільної роботи заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності.

"Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", — підкреслив Зеленський.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Японія стала 16 країною, що підписала двосторонню безпекову угоду з Україною. Першою країною, що підписала документ була Велика Британія. Відтоді двосторонні угоди з Україною підписали ще 14 країн: Німеччина, Данія, Франція, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на саміті "Великої сімки", США та Україна також мають підписати вищезазначену угоду. Про це повідомляли в Білому домі.