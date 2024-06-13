Раді чи не дуже? Що українці думають про 10-річну угоду між Україною та США

Документ був підписаний у рамках саміту "Великої сімки" в Італії

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку на 10 років. Цей документ називають попередником членства України у НАТО.

Про це стало відомо під час спільної конференції двох лідерів. Документ спрямований на захист України від російських загарбників.

Однак у мережі українці більшою мірою негативно відреагували на угоду між двома країнами. Вони згадали Будапештський меморандум, який був підписаний 1994 року. По ньому Україна мала віддати всю ядерну зброю Росії, а США та інші країни виступили гарантами безпеки для нашої країни. У контексті нового документа у мережі цікавляться, що цього разу доведеться віддати Росії.

Але найбільше українців засмутив той факт, що Трамп зможе скасувати угоду про безпеку між США та Україною, якщо стане новим президентом. Як пише The Washington Post, цей документ не буде ратифікований Конгресом США, тому будь-який наступний президент зможе вийти з нього. На додаток до цього, в угоді про безпеку між США та Україною не буде конкретних фінансових зобов’язань з боку Вашингтона щодо підтримки Києва, повідомив раніше CNN.

Крім того, деякі українці розцінили 10-річну угоду як термін продовження війни з Росією. Адже саме протягом цього періоду США беруть на себе зобов’язання продовжувати навчання українських військовослужбовців, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими. А інші згадали ленд-ліз, який так і не почав працювати.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна підписала угоду про безпеку з Японією. Країна надасть нашій державі кілька мільярдів допомоги.