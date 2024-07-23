Не будуть працювати навіть після відновлення: у ДТЕК назвали основну проблему зруйнованих ТЕС

Компанія сподівається запустити частину втраченої генерації

На всіх електростанціях компанії ДТЕК, які були атаковані російськими окупантами, відсутні дахи. Без цього жодна станція не може нормально працювати.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, компанії критично не вистачає капіталу для ремонтів, а міжнародні донори не фінансують роботи й матеріали, хоча це майже 70% вартості відновлення.

"На всіх наших станціях немає жодного даху, немає жодної стіни. За низьких температур обладнання, навіть яке ми відновимо, не буде працювати. В умовах відсутності дахів просто накривається листом заліза блок і він працює під відкритим небом. Йде дощ – є коротке замикання, і він вимикається. І поки не буде даху, нормально станція працювати не може", – наголосив Сахарук.

Водночас він зазначив, що навіть у таких умовах компанія планує до жовтня повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона мала до початку обстрілів у березні 2024 року. При цьому він наголосив, що це можливе за умови відсутності нових обстрілів.

"Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70% за власні кошти, а також за рахунок невеликої кількості старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі. Але це 10-15% від того, що потрібно. Це добре, але не дозволяє завершити роботу і запустити блоки повністю", – сказав Сахарук.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація зі світлом в Україні залишається складною. Якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то орієнтовно в кінці серпня — жовтні вже не буде відключень електроенергії.