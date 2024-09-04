Кабмін у центрі кадрових змін: чому вирішили звільнити одразу половину міністрів, розповів політолог

Україні необхідно показати Заходу реформаторський підхід

Цими днями в українському уряді відбуваються значні кадрові зміни. Кабмін чекає масштабна ротація — на своїх посадах залишаться далеко не всі міністри.

Причини таких рішень поки що не до кінця зрозумілі, але вже зрозуміло, що нововведення торкнуться щонайменше половини урядовців. Чому у верхівці влади вдалися до перестановок в Кабміні, чи буде з цього користь та як на це відреагує суспільство розповів у коментарі "Телеграфу" політолог Олексій Якубін.

За словами Олексія Якубіна, кадрові зміни у Кабміні мають вирішити кілька важливих питань: "Насправді, мені здається, що цими кадровими змінами влада хоче вирішити декілька питань. Водночас зберігається прем'єр-міністр. До нього, в принципі, ми розуміємо чудово, є багато питань."

На думку політолога, такі зміни зокрема спрямовані на оновлення складу уряду, де частина міністрів і так виконували обов'язки тимчасово. Це може вказувати на те, що влада прагне продовжити роботу нинішнього прем'єра, одночасно надаючи новий імпульс за рахунок свіжих призначень.

У своєму коментарі Якубін також підкреслив відсутність чіткої програми дій у нового складу Кабміну, щоб мати можливість оцінити їхню роботу у майбутньому.

Зараз значна частина міністрів йде з посад без публічних звітів чи оцінок, що лише поглиблює недовіру до урядових змін. Якубін зазначає, що ця практика не сприяє прозорості, ані створенню чіткої картини ефективності Кабміну.

Окрім внутрішньої мотивації, на думку Якубіна, кадрові зміни також мають певне значення для зовнішньої політики та стосунків з міжнародними партнерами. "Частково цю урядову кадрову зміну будуть презентувати для Заходу, для західних партнерів, для того, щоб Україна могла далі отримувати фінансування", — коментує політолог. Цей аспект пов'язаний із необхідністю продемонструвати реформаторський підхід та оновлення урядової команди, що може вплинути на імідж Кабміну та забезпечити подальшу фінансову підтримку.

Підсумовуючи ситуацію, Олексій Якубін висловлює певний скепсис щодо того, чи змінять ці кадрові перестановки загальне сприйняття Кабміну серед громадян. "Якщо до повномасштабного вторгнення така ротація була б топновиною і випустила б пару по відношенню до суспільства, мені здається, що зараз це не зовсім так", — підкреслює політолог. За його словами, українці здебільшого персоніфікують владу, тому зміни на рівні міністрів можуть не мати значного впливу на суспільну думку, особливо з огляду на те, що на посаді прем'єра залишається Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україну чекає хвиля гучних відставок у верхівці влади. У результаті уряд зазнає суттєвих змін.