Гра в "п’ятнашки": політолог пояснив, навіщо Зеленському новий уряд ноунеймів

Політолог розповів, нащо Володимир Зеленський міняє один "уряд ноунеймів" на інший

Україна стоїть на порозі масштабних кадрових змін у владних структурах. Багато хто намагається зрозуміти мотиви президента Володимира Зеленського, який ініціював ці зміни, адже на Банковій поки що офіційно нічого не коментують.

У цьому контексті український історик і політолог Євген Магда поділився з "Телеграфом" своїм баченням поточної ситуації. На його думку, ці кадрові рішення мають цілком конкретну мету.

"На мій погляд, кадрові перестановки, які розпочались або готуються останнім часом, мають на меті достатньо прості речі: посилення керівника Офісу президента, який не буде нести ані політичної, ані виконавчої відповідальності за дії, але буде сильніше впливати на тих, хто буде ухвалювати такі рішення.

Можна сказати, що один уряд "ноунеймів" (на молодіжному сленгу ноунейм — щось маловідоме, без гучного імені. — Ред.) буде змінений іншим урядом "ноунеймів". Це, на думку Євгена Магди, не йде на користь ситуації в Україні.

"Я не бачу в цих кадрових перестановках жодного (позитивного. — Ред.) рішення, жодної кандидатури… (хіба що Дмитро Кулеба піде, а прийде "свіжіший" Сибіга, бо Кулеба зараз достатньо втомлений). І це не дивно, адже він стільки часу перебував на чолі зовнішньополітичного відомства і змушений був вести складні переговори, в тому числі перед 24 лютого 2022, бо тоді багато хто не вірив у якісь позитивні перспективи України.

Магда вважає, що ці перестановки стали асиметричною відповіддю на всі заклики про те, що потрібен уряд національної єдності. "На Банковій "прозріли" і побачили, що не можна звільняти прем’єра в умовах воєнного стану, тому вони фактично проведуть кадрові перестановки, виокремивши більше перспективи для Шмигаля і будуть рухатись далі.

Я спочатку думав, що ці всі зміни пов’язані з тим, щоб нейтралізувати негативний резонанс через звільнення пана Кудрицького, але тепер бачу, що пан Кудрицький в цьому сенсі лише один з елементів змін", — сказав Магда. Підсумовуючи, він додав, що кадрова політика нагадує гру в "п’ятнашки". І це, здається, бачать не лише українці, але й наші партнери.

Раніше "Телеграф" також писав, куди можуть відправити Дмитра Кулебу після звільнення. Він серйозно посилить важливий напрямок.