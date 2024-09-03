Голову Укрзалізниці та заступника Єрмака відправляють в Кабмін. Що кажуть джерела про нові призначення?

Призначення нових міністрів можливе цього тижня

На Банковій розглядають нового кандидата на міністра інфраструктури. Джерела "Телеграфу" повідомили, що на цю позицію претендує голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

"[Голова Нафтогазу Олексій] Чернишов вже не розглядається серед претендентів", — додає співрозмовник в Офісі президента (ОП).

Прийнято рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два — Мінгромад та Мініфраструктури. На перше в команді президента розглядають заступника голови ОП Олексія Кулебу.

Тим часом "Телеграфу" стало відомо, що в посольстві США виникли питання щодо діяльності Кулеби. Що саме їх не влаштовує в його роботі, джерела в ОП не уточнили. Тут варто вказати, що через конфлікт з американцями покидає Офіс президента заступник Андрія Єрмака Ростислав Шурма.

Вказані вище призначення можуть відбутись вже цього пленарного тижня, зазначають джерела видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звільненого з посади віцепремʼєра Олександра Кубракова не будуть перепризначати в крісло міністра інфраструктури.