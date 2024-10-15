Росія збирає батальйон із корейців із КНДР: скільки їх уже і які завдання виконуватимуть

Зараз військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами

Росія формує "особливий бурятський батальйон" на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, який складається з громадян Північної Кореї. Вже відомо, скільки людей орієнтовно туди зібрали.

Про це пише видання LIGA.net, посилаючись на власні джерела у військовій розвідці. Зазначається, що зразкова кількість складу батальйону — близько 3 тисяч осіб.

Джерело повідомило журналістам, що наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники не виключають, що новий батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу Курська та Суджі в Курській області Росії.

Варто додати, що влітку поточного року у Пентагоні сказали, чи справді загроза появи армії КНДР в Україні є реальною. При цьому 14 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася до російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олексій Гетьман припустив, скільки солдатів із Північної Кореї можуть відправити на війну в Україну.