"Гра з вогнем": у Північній Кореї нахабно прокоментували новий пакет допомоги Україні від США

У КНДР зговорили про ядерну війну

У Північній Кореї заявили, що військова допомога США Україні вартістю 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою". Там назвали це "грою з вогнем" проти Росії.

Про це заявила впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, пише Reuters. На її думку, Вашингтон посилює "конфлікт" в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни.

"Сполучені Штати і Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи справді Сполучені Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?", — сказала Кім Йо Чжон.

Вона назвала допомогу Україні "небезпечною та безвідповідальною азартною грою". За словами, Кім Йо Чжон, оголошення про військову допомогу на суму 8 мільярдів було "неймовірною помилкою та дурним вчинком".

Кім Йо Чжон обіймає посаду в Робітничій партії Північної Кореї. Вона часто робить заяви щодо позиції Пхеньяна з політичних питань і питань безпеки, які, як вважають, дозволені верховним лідером країни.

Нагадаємо, Україна отримає ще один пакет допомоги від США на 7,9 млрд доларів. У нього також входить озброєння: засоби протиповітряної оборони (ППО), зокрема і Patriot, ракети великої дальності, дрони тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постачання зброї та фінансова підтримка України західними союзниками у 2025 році опинилися під загрозою. Деякі країни зіштовхнулись з фінансовими складнощами.