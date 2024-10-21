Як із КНДР? Росія хоче підписати важливу угоду з Іраном, чим це загрожує

Підписання угоди переносилося кілька разів

Президент Ірану Масуд Пезешкіан може приїхати до Росії для підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство до кінця поточного року. Сторони погодять строки візиту найближчим часом.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Раніше документ планувалося підписати на саміті БРІКС у Казані.

"Така домовленість дійсно досягнута, щоб не підписувати такий важливий документ нашвидкуруч. Вирішили, що цей документ буде підписано під час візиту нового іранського президента до Москви. Сторони, я вважаю, найближчим часом узгодять тимчасові параметри майбутнього візиту. Ми і в Москві, і в Тегерані знайдемо у графіках президентів вікно, що підходить для візиту", – сказав Ушаков.

Відомо, що Росія та Іран почали готувати договір про всеосяжну стратегічну співпрацю ще у 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як пояснив посол Ірану в Москві Казем Джалалі, угода була готова вже наприкінці березня цього року. Його підписанню завадила загибель іранського президента Ебрахіма Раїсі. Після численних погоджень підписання документа востаннє очікувалося на саміті БРІКС, проте було відкладено.

За словами співробітника Інституту сходознавства РАН Володимира Сажина, через внутрішньополітичну ситуацію в Ірані підписання договору може мати справу з труднощами. З одного боку, західні санкції сприяють тісному розвитку відносин двох країн. З іншого, зазначає експерт, частина іранської еліти після перемоги реформатора Пезешкіана підтримує налагодження зв’язків швидше із Заходом, тоді як консерватори – співпраця із сусідніми державами.

Що означатиме договір між Іраном та РФ?

Як пояснювали офіційні особи обох країн, угода охоплює всі сфери двостороннього співробітництва, включаючи енергетику, транспорт, промисловість, сільське господарство, культуру, науку та технології.

Угода дасть поштовх у розвитку спільних інфраструктурних та логістичних проєктів, включаючи коридор Північ – Південь, вважає молодший науковий співробітник Центру вивчення Близького Сходу ІСЕМО РАН Станіслав Лазовський. Також він вважає, що договір може запустити спільні проєкти щодо відновлення Сирії та відкрити ворота до РФ мігрантам з Ірану.

На думку Сажина, найбільший акцент Москва і Тегеран зроблять у співробітництво в ПЕКі та нафтохімії: "Країни могли б знизити наслідки санкцій та спільними силами подолати складнощі у технічному оснащенні модернізації цих галузей". Крім того, Іран зацікавлений у закупівлі російських сільгосптоварів, продукції машинобудування, військової техніки та транспорту, включаючи залізничний.

А що з військовою співпрацею?

Однак нас найбільше цікавить, чи існує в договорі про стратегічне партнерство, який збираються підписати Москва і Тегеран, пункт про військову допомогу, аналогічний тому, що міститься в документі, підписаному Кремлем із КНДР.

Кілька днів тому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, не став уточнювати, чи будуть включені положення про взаємну оборону в договір про стратегічне партнерство з Іраном, що готується: "Коли він буде готовий, тоді вже можна буде говорити про його зміст".

"Не відомо, чи містить договір з Іраном аналогічний пункт про військову допомогу. Іран перебуває у ворожих відносинах з Ізраїлем, підтримуючи різні збройні угруповання, що воюють проти єврейської держави", – наголошує Радіо Свобода.

Слід зазначити, що попри відсутність письмових домовленостей щодо військової допомоги, сторони вже тісно співпрацюють у цій сфері. У вересні західні ЗМІ писали, що Іран вже відправив до РФ балістичні ракети малої дальності.

Також повідомлялося, що Іран "вже доставив" Росії балістичні ракети ближнього радіуса дії та 400 балістичних ракет класу "земля-земля". Не кажучи про те, що Москва вже понад два роки обстрілює Україну дронами іранського виробництва.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман заявив, що останнім часом активізувалася так звана "вісь зла", до якої входять Іран, Росія та КНДР. Ці країни об’єднують свої зусилля та виступають не лише проти України, а й Ізраїлю.