В Ірані відхрестилися від замаху на Нетаньягу та назвали "винних"

Ізраїльський прем’єр звинуватив Іран та угруповання Хезболла у спробі замаху

У суботу, 19 жовтня, безпілотний літальний апарат атакував резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Кейсарії. Самого політика та його дружини Сари на той момент у резиденції не було.

Про це повідомив The Times of Israel. В офісі ізраїльського прем’єр-міністра заявили, що безпілотника було запущено з Лівану, де базується проіранське радикальне ісламістське угруповання Хезболла. Сам Нетаньягу у соцмережах звинуватив Іран та його союзників у спробі замаху на себе.

"Я говорю Ірану та його союзникам по осі зла: Кожен, хто завдає шкоди громадянам Держави Ізраїль, заплатить за це високу ціну", — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Водночас, представники Ірану в Організації об’єднаних націй заперечують відповідальність Тегерана за замах на прем’єр-міністра Ізраїлю. Як заявив ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац, за організацією теракту стоїть проіранське угруповання Хезболла.

Атака безпілотника на дім Нетаньягу відбулася після того, як Хезболла заявила про нову фазу боротьби з Ізраїлем. У угрупованні додали: вони вже застосували нові типи високоточних ракет та безпілотників із вибуховими пристроями.

Отак виглядала резиденція Нетаньяху після удару БПЛА.

Місто Кейсарія розташоване на заході Ізраїлю та має вихід до Середземного моря. За даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю, населення на початок 2020 року становило 5343 особи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі мітингували проти уряду Нетаньягу. Мітингувальники вимагали угоди із ХАМАСом.