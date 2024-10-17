Росію позбавлять союзника? Як удари Ізраїлю по Ірану прискорять перемогу України

Ізраїль, як і Україна, веде боротьбу за своє існування

Удари Армії оборони Ізраїлю по військових цілях, складах і місцях виробництва зброї в Ірані призводять до зниження бойового потенціалу Тегерана, зменшення обсягів переданої Москві зброї, які Росія використовує для атак на Україну. А виведення з гри союзника Кремля допоможе прискорити перемогу України.

Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф": "Посольство Ірану в Києві досі працює, як це може бути? – головний рабин України про вісь зла, втрату сина і хмарочоси в Умані, ч. II".

– Ізраїль, як і Україна, веде боротьбу за своє існування. Та Ізраїль – маленька держава і має багато відкритих ворогів. Але Ізраїль багато чого робить для України. Наприклад, бомбардує склади зі зброєю, "Шахедами" та ракетами. І це допомагає Україні, – каже керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад.

Він висловив сподівання, що Ізраїль завдасть по Ірану удар у відповідь і це допоможе також і Україні.

– Іранський режим повинен впасти вже найближчим часом, адже більшість народу Ірану – проти режиму. Я сподіваюся, що удар Ізраїлю у відповідь призведе до падіння режиму і це допоможе Україні геополітично. У Росії залишиться менше партнерів по злочинах, — резюмував головний рабин України.

Нагадаємо, син Моше Реувен Асмана — Матьягу (Антон) Самборський – місяць тому загинув на фронті, боронячи Україну.