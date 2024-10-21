Как с КНДР? Россия хочет подписать важный договор с Ираном, чем это грозит

Подписание соглашения переносилось несколько раз

Президент Ирана Масуд Пезешкиан может приехать в Россию для подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве до конца текущего года. Стороны согласуют сроки визита в самое ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее документ планировалось подписать на саммите БРИКС в Казани.

"Такая договоренность действительно достигнута, с тем чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку. Решили, что этот документ будет подписан в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Мы и в Москве, и в Тегеране найдем в графиках президентов подходящее для визита окно", – сказал Ушаков.

Известно, что Россия и Иран начали готовить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве еще в 2022 году, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пояснил посол Ирана в Москве Казем Джалали, соглашение было готово уже в конце марта текущего года. Его подписанию помешала гибель иранского президента Эбрахима Раиси. После многочисленных согласований подписание документа в последний раз ожидалось на саммите БРИКС, однако снова было отложено.

По словам сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, из-за внутриполитической ситуации в Иране подписание договора может столкнуться с трудностями. С одной стороны, западные санкции способствуют тесному развитию отношений двух стран. С другой, отмечает эксперт, часть иранской элиты после победы реформатора Пезешкиана поддерживает налаживание связей скорее с Западом, в то время как консерваторы – сотрудничество с соседними государствами.

Что будет означать договор между Ираном и РФ?

Как поясняли официальные лица обеих стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение даст толчок в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Также он считает, что договор может запустить совместные проекты по восстановлению Сирии и открыть ворота в РФ мигрантам из Ирана.

По мнению Сажина, наибольший акцент Москва и Тегеран сделают в сотрудничество в ТЭКе и нефтехимии: "Страны могли бы снизить последствия санкций и совместными силами преодолеть сложности в техническом оснащении модернизации этих отраслей". Кроме того, Иран заинтересован в закупках российских сельхозтоваров, продукции машиностроения, военной техники и транспорта, включая железнодорожный.

А что с военным сотрудничеством?

Однако нас больше всего интересует, существует ли в договоре о стратегическом партнерстве, который собираются подписать Москва и Тегеран, пункт о военной помощи, аналогичный тому, что содержится в документе, подписанном Кремлем с КНДР.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не стал уточнять, будут ли включены положения о взаимной обороне в готовящийся договор о стратегическом партнерстве с Ираном: "Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании".

"Не известно, содержит ли договор с Ираном аналогичный пункт о военной помощи. Иран находится во враждебных отношениях с Израилем, поддерживая различные вооружённые группировки, воюющие против еврейского государства", – подчеркивает Радио Свобода.

Следует отметить, что несмотря на отсутствие письменных договоренностей о военной помощи, стороны уже тесно сотрудничают в этой сфере. В сентябре западные СМИ писали, что Иран уже отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.

Также сообщалось, что Иран "уже доставил" России баллистические ракеты ближнего радиуса действия и 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Не говоря о том, что Москва уже более двух лет обстреливает Украину дронами иранского производства.

Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что в последнее время активизировалась так называемая "ось зла", в которую входят Иран, Россия и КНДР. Эти страны объединяют свои усилия и выступают не только против Украины, но и Израиля.