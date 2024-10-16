Страшніше, ніж ядерне? Іран має секретну зброю, що він не знає

Тегеран заявив про наявність зброї серйознішої, ніж ядерна

В Ісламській Республіці Іран заявили про наявність якоїсь "секретної зброї", яка нібито є потужнішою за ядерну.

Про це в інтерв’ю іранським ЗМІ заявив колишній голова комісії з розвитку та озброєнь Корпусу вартових ісламської революції Ібрахім Ростамі. За його словами, наявність цієї зброї в Ірану дозволить миттєво відреагувати на ймовірну атаку Ізраїлю.

Водночас, інформація з приводу цієї "таємничої" зброї суворо засекречена, заявив Ростамі. Інших подробиць він не навів.

За словами чиновника, Корпус вартових ісламської революції у разі нового протистояння з Ізраїлем "без вагань рішуче підтримає ісламський опір".

Нагадаємо, на початку жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль. Це сталося після того, як уряд Ізраїлю провів кілька успішних операцій проти терористичного угрупування "Хезболла" у Лівані. Тегеран попередили, що ці обстріли були великою помилкою Ірану.

Влада Ірану та низки інших ісламських країн виступає на боці палестинців у їхньому конфлікті з Ізраїлем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз може запровадити санкції проти Ірану у відповідь на передачу балістичних ракет Росії.