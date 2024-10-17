Зло об'єднується, я дивлюсь на це містично: головний рабин України про Росію та Іран

Головний рабин провів аналогію між Україною та Ізраїлем

Світова геополітична ситуація стає дедалі напруженішою. Останнім часом активізувалась так звана "вісь зла", до якої входять Іран, Росія та КНДР. Ці країни об'єднують свої зусилля і виступають не лише проти України, але й проти Ізраїлю.

Головний рабин України Моше Реувен Асман поділився своїм баченням ситуації, що склалася. Про це він розповів у другій частині інтерв’ю "Телеграфу": Посольство Ірану в Києві досі працює, як це може бути? — головний рабин України про вісь зла, втрату сина і хмарочоси в Умані, ч. II.

На запитання, чому "вісь зла", тобто дружба між Іраном, РФ та КНДР, активізувалась саме зараз, він відповів: "Написано у наших пророків, що в кінці днів перед приходом месії все зло об'єднається. Ми бачимо, що зло тягне до зла, вбивць тягне до вбивць", — зазначив рабин Асман.

Головний рабин України каже, що сучасний Іран — це те саме, що нацистська Німеччина часів Другої світової війни. Він нагадує про заяви іранського керівництва щодо намірів знищити єврейський народ, порівнюючи їх з ідеологією Гітлера. Він каже, що під час Другої світової нацистам це вдалось на ⅓, і те саме продовжується і зараз, але з боку Ірану.

Чому не можна розділяти Ізраїль та Палестину

Рабин Асман наголошує, що Ізраїль зараз є гарантом існування євреїв у світі. Він каже, що в жодному разі не можна розділяти Ізраїль і Палестину, інакше країну будуть обстрілювати значно сильніше, ніж раніше. "В жодному разі! Про це не тільки Україна каже, але і, на жаль, багато країн Європи, США. Та це означає кінець Ізраїлю!

Ізраїль віддав Газу сам. І що? Одразу ХАМАС прийшов до влади і зараз полетіли ракети на Ізраїль. Якщо віддати їм західний берег (Юдею, Самарію – єврейські землі), то звідти буде обстрілюватися Тель-Авів і всі інші міста Ізраїлю. Зараз в Юдеї, Самарії повно терористів. Дай їм ще танки і ми здамо державу. Там немає куди відходити. Якщо в Україні ще є куди відходити, то там немає".

Водночас він висловлює занепокоєння щодо спроб обмежити право Ізраїлю на самозахист, проводячи аналогію з ситуацією в Україні. Моше Реувен Асман розповів про свій візит до Ізраїлю та спілкування з керівництвом держави. Він наголосив на тому, що Іран та Росія дружать. "Те, що Іран допомагає Росії – це йде проти України, а те, що Росія допомагає Ірану – це йде проти Ізраїлю", — пояснив рабин.

Головний рабин України каже, що коло загроз зараз широке як ніколи. Це також Сирія та КНДР, а також терористичні організації ХАМАС, "Хезболла" та ІГІЛ. Він характеризує їх як "вісь зла", об'єднану спільною метою – знищенням та руйнуванням. На думку Асмана, ця загроза стосується не лише єврейського народу, але й усієї західної християнської цивілізації та поміркованих мусульманських країн.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни ненавидять українців, як нацисти євреїв. Головний рабин України про Путіна, мобілізацію і табу на російську мову.