"Розстрілу не чекаємо". Які настрої вирують у Верховній Раді після перемоги Трампа

У владній фракції слідкують за діями Трампа, тим часом опозиція прогнозує домовленості США з РФ

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США змусила багатьох в Україні занервувати через неоднозначні заяви політика про війну в Україні. Під час виборчої кампанії він неодноразово заявляв, що війну треба негайно завершувати. За словами Трампа, для цього йому вистачить 24 години і він готовий домовлятись із Путіним.

Такі настрої змушують український політикум готуватись до гіршого. До прикладу, народна депутатка від опозиційної сили "Євросолідарність" (ЄС) Вікторія Сюмар вважає, що оточення президента Володимира Зеленського погано працювало з республіканцями. Тому ми буцімто не маємо двопартійної підтримки у США.

Саме через це та через те, що Трампу необхідно виконувати свої передвиборчі обіцянки, вона прогнозує не найкращий сценарій для України.

"У перші години після інавгурації Трампа Україна і Росія, не знаю хто, можливо, це будуть військові, підпишуть угоду про припинення вогню. І от є старт президентства з яскравого виконання обіцянки", — говорить Вікторія Сюмар в інтерв’ю "Телеграфу". Відкритим залишається питання, чи погодиться на це Росія.

У неформальних бесідах з журналістами деякі депутати хвилюються, що у разі якихось домовленостей парламент буде змушений голосувати за зміни в Конституції. І це може викликати серйозні суперечки серед народних депутатів.

Сюмар пояснює, що під час воєнного стану цього робити не можна. Але якщо буде підписано умовну угоду про припинення вогню, то владі буде потрібно скасувати воєнний стан та провести вибори, щоб у партнерів не виникло запитань.

"Після завершення воєнного стану починається виборча кампанія. В період виборчої кампанії ніхто не візьме на себе непопулярні зміни в Конституції. І часу на їх узгодження та прийняття треба набагато більше. Тому це навіть не тема для обговорень", — стверджує депутатка від ЄС.

Всі в очікуванні

Натомість джерело "Телеграфу" в керівництві монобільшості "Слуга народу" (СН) розповідає, що він не спостерігає песимістичних настроїв серед колег по фракції. Хоча є певна група у СН, що дотримується позиції затриманого нардепа Євгена Шевченка, який закликав до перемовин із Росією.

"Імена цих депутатів я не буду озвучувати, щоб їх не посадили, як Шевченка. Ще є одиниці, може, десятки, хто чекає закінчення війни з різних причин. Хтось не вірить в те, що ми взагалі можемо встояти без американської допомоги. І водночас вважає, що Трамп обов'язково буде схилятися до якогось російського сценарію", — говорить співрозмовник.

Також у СН є й ті, кому незрозумілі призначення у команді Трампа, "для них це як серіал", іронізує джерело. Частина "слуг" налаштована, як президент: не важливо, хто при владі, будемо працювати.

"Загальний настрій — очікування змін. Але ми не розуміємо, яких саме. Втім, такого, що всі сідають і чекають розстрілу, немає", — стверджує співрозмовник у розмові з виданням.

До того ж він наголошує, що якщо США почнуть схиляти владу до поганих компромісів, то "ніхто нічого голосувати не збирається".

"Навіть депутати з проросійськими поглядами кажуть, що вони не підтримають подібні компроміси", — додає депутат СН.

Але чи дійде до цього, в монобільшості коментувати не поспішають. Всі в очікуванні й більше зайняті внутрішніми політичними проблемами.