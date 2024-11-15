Путін може вимагати від Трампа нового президента для України: у Порошенка зробили прогноз

Путін може зробити спробу поборотися за вплив на Україну

Лідер РФ Володимир Путін на тлі заяв майбутнього президента США Дональда Трампа про досягнення миру в Україні цілком може вимагати від нього зміни президента Володимира Зеленського. Але це в нашій країні не спрацює.

Про це "Телеграфу" розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у матеріалі ""Мінську-3 не буде. Буде гірше", — депутатка Сюмар про мир при Трампі, настрої в Раді та майбутнє Порошенка".

"Путін розуміє, що навряд отримає контроль над Україною. Тому буде намагатися захопити якомога більше територій, щоб створити такий собі буфер в форматі "міні України" на нашому сході, яка буде сферою впливу Росії, навіть якщо ніхто в світі цього не визнає", — каже Сюмар.

За її словами, це не скасовує того, що він ще може зробити спробу поборотися за вплив на Україну. І це цілком буде на політичних умовах, які можуть виникнути під час розмови за участі Трампа. Сюмар припускає, що це може бути умова про призначення нового політичного лідера в Україні. Це типово для Росії — ставити подібні вимоги.

На питання кореспондента, чи бачить нардепка когось, хто міг би стати ідеальним політичним лідером і для Америки, і для РФ, вона відповіла: "Знаєте, я не хочу називати прізвища. І поки що ми не знаємо, які компроміси допускають США. Тому говорити точно зарано".

Водночас Сюмар не вірить, що в Україні можна обрати президента без волі українців. Проте це не заважає росіянам триматись цієї ілюзії, адже вони приміряли то Медведчука, то Мураєва на роль політичного лідера України.

"Для нас це абсурд, а вони від самого початку в це вірили. Вони впевнені, що нагорі можна все "порішати", а от знизу ці всі спротиви, несприйняття, заворушення, Майдани — це все американські "наколоті апельсини". Вони реально вірять в цю маячню, не розуміючи, що Україна просто інша держава. Тут це так не працює", — додає нардепка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові домовленості з Росією можуть бути гірші за "Мінськ". Сюмар вже пояснила, у чому небезпека.