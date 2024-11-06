Кінець війни за 24 години, погрози Путіну і не лише: що обіцяв Трамп Україні

Найбільший резонанс у суспільстві викликав мирний план Трампа

Дональд Трамп, який за попередніми даними став 47-м президентом США, у своїх промовах та заявах неодноразово згадував війну в Україні та обіцяв швидко її закінчити. При цьому, він жодного разу не уточнював, як саме планує завершити її і на які конкретні кроки здатен піти, аби зробити це, як він неодноразово зазначав, за 24 години.

"Телеграф" зібрав найбільш резонансні та гучні заяви Трампа щодо України та війни проти Росії. Деякі з них тодішній кандидат від республіканців повторював неодноразово.

План закінчення війни за 24 години

Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", хоча конкретні деталі цього плану залишаються невідомими. Він запевняв, що зміг би досягти угоди між Росією та Україною завдяки своїм дипломатичним навичкам, але не розкривав жодних деталей, стверджуючи, що вони "не підлягають розголосу" для ширшої аудиторії.

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському… Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — сказав Трамп під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня.

Водночас, деякі експерти та фахівці припускали, що його план може включати поступки з боку України щодо територій у Криму та Донбасі​. Такої думки дотримувалася і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс.

"Причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, полягає в тому, що він просто здасться", — заявила Гарріс.

Також, під час дебатів з Гарріс, Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та не висловив жодної чіткої позиції щодо того, чи хоче він перемоги України.

Критика військової підтримки України

Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо обсягу військової допомоги, яку США надають Україні. Він наголошував, що не збирається витрачати жодного долара на підтримку Києва, якщо це не буде частиною ширшої угоди для завершення війни.

Під час дебатів з чинним президентом Джозефом Байденом, Дональд Трамп заявив, що США витратили на підтримку України "дуже великі гроші" – понад 200 мільярдів доларів США. Також він обурився, що Європа нібито надає Україні значно менше підтримки, ніж Сполучені Штати, тому потрібно змусити НАТО більше фінансувати підтримку України. Окрім того, він звинуватив Байдена у слабкості, а Зеленського назвав "кращим продавцем своєї ідеї".

"Байден заохотив Росію діями в Афганістані. І ХАМАС ніколи б не напав на Ізраїль. За мого президенства Іран був банкротом, тому не було терору. Я б поговорив з Путіним й закінчив би війну. Я навіть закінчу війну перед тим, як вступлю на посаду президента. Але умови Путіна для мене неприйнятні… Європа дає значно менше грошей, ніж ми. Між нами океан, між ними – ні", – заявив він.

Відношення до Росії та Володимира Путіна

Дональд Трамп неодноразово хвалив президента Росії Володимира Путіна. Так, в інтерв’ю з Ілоном Маском у серпні 2024 року, Трамп заявив про свої добрі стосунки з президентом Росії. Республіканець також похвалив його та інших авторитарних лідерів — президента Китаю Сі Цзіньпіна і Північної Кореї Кім Чен Ина, — назвавши їх "найкращими у своїй справі".

Водночас, вже у жовтні 2024 року Трамп пообіцяв зняти "купола" з голови Путіна, якщо той не відмовиться від України. Він запевнив, що за свого президентства був готовий атакувати Москву, якби Путін напав на Україну.

"Я вдарю по тобі так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру Москви", — заявив олігарх в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Трамп також згадав, що Путін тоді відповів йому "no way" (ні за що). При цьому Трамп не уточнив, коли саме відбулася розмова.

"Російський президент знає, що я божевільний", — оригінально наголосив лідер республіканців.

Відношення до НАТО та членства України в Альянсі

Дональд Трамп неодноразово демонстрував скептицизм щодо ролі НАТО та членства України в Альянсі. Так, радники Трампа прогнозували "радикальну переорієнтацію" НАТО, в якій Вашингтон нібито відійде на задній план і запропонує угоду Росії щодо України.

Зокрема йшлося про те, що республіканець захоче розділити членів НАТО на тих, хто платить 2% від ВВП на оборонні витрати та на інших, на яких він не поширюватиме дію 5-ї статті про колективну оборону. В іншому ж роль США в Європі зведеться лише до втручання у випадках криз.

Трамп також нібито має намір дати Путіну гарантії нерозповсюдження НАТО на схід і під час особистих переговорів із російським диктатором визначить, яку частину України він "пожертвує" Росії. Проте постачання великої кількості озброєння Україні не припиняться.

"Трамп відхилив мету Києва вибити росіян з України. Для нього це, на кшталт: якщо Україна переможе, яка від цього користь?", — розповідав республіканець Дон Бейкон.

Крім того, кандидат від республіканської партії, а нині переможець виборів президента США, також не висловлював однозначної підтримки для інтеграції України до НАТО.

Так, ще у 2022 році в одному зі своїх інтерв’ю, Дональд Трамп заявив, що у Москві нібито хотіли підписати з українською владою заяву про мир.

"Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Добре, ми не приєднуватимемося до НАТО", і мали б країну, тому що, я вважаю, Путін хотів укласти договір", — припустив тоді Трамп.

Елбрідж Колбі, колишній чиновник Пентагону і людина, якій пророчили посаду радника Трампа з національної безпеки в разі його перемоги на виборах також заявляв про те, що не бачить Україну в НАТО.

"Я не вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. Це не тому, що я не підтримую Україну. А тому, що, на мою думку, ми не потребуємо цього для захисту наших інтересів. Ми вже занадто розпорошені. Тож навіщо нам брати на себе нові зобов’язання?" — казав Колбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп переміг на виборах в США. За попередніми даними видання Fox News, Трамп набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах.