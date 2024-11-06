Трамп переміг на виборах в США — Reuters

Результати у більшості штатів не стали сюрпризом

У Сполучених Штатах відбулися вибори президента. Переміг кандидат від Республіканської партії, колишній президент США Дональд Трамп. Він став 47-м президентом Сполучених Штатів.

Про це повідомляють різні іноземні ЗМІ, зокрема, Associated Press. Зазначається, що Трамп набрав необхідні 270 голосів. Водночас, за попередніми даними видання Fox News, Трамп набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Інфографіка от The Hill

"Дональд Трамп став обраним президентом США", — повідомляє Reuters з посиланням на спікера Палати представників Майка Джонсона.

Останній штат Аляска закрив свої виборчі дільниці у США о восьмій ранку, 6 листопада (за Київським часом). На цю годину у Трампа було 247 голосів проти 210 голосів Камали Гарріс. Для перемоги майбутньому президенту достатньо було набрати 270 голосів.

Трамп здобув впевнену перемогу в штатах Монтана, Вайомінг, Юта, Північна та Південна Дакота, Техас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Теннессі, Алабама, Огайо, Кентуккі, Західна Вірджинія, Флорида, Південна Кароліна, Айова, Айдахо, Північна Кароліна, Пенсильванія, Джорджія.

Камала Гарріс перемогла в окрузі Колумбія, штатах Колорадо, Іллінойс, Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерсі, Род-Айленд, Меріленд, Делавер, Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Нью-Мексико, Вірджинія.

Результати о 8:20 за Київським часом

Результати у цих штатах не стали сюрпризом. Обидва кандидати отримали перевагу в традиційно "червоних" чи "синіх" штатах, які історично голосують за республіканців та демократів, відповідно.

Телеканал Fox News Decision Desk спрогнозував, що колишній президент Трамп перемагає в "хиткій" Джорджії. Це перше "поле битви", яке перекинулося на користь Трампа, і значна перемога 45-го президента. Вона додає шістнадцять голосів виборців на шляху до 270 голосів, потрібних для перемоги.

О 8:30 за Київським часом, Дональд Трамп досяг позначки 267 голосів виборців на виборах президента США з необхідного для перемоги значення 270.

Зауважимо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії отримав більше голосів виборців віком до 30 років, ніж будь-який інший республіканець з 2008 року. Про це повідомив телеканал NBC. За його інформацією, приблизно 47% молодих чоловіків та 36% молодих жінок підтримали саме Трампа.

Прихильники Трампа, які зібралися на нічній вечірці перед виборами почали святкувати перемогу свого фаворита ще до оголошення результатів виборів. Вони обіймають один одного, телефонують рідним, стрибають від щастя, nf підкидають свої капелюхи MAGA у повітря щоразу, коли є можливість відсвяткувати, оскільки результати продовжують надходити, передає AP. Станом на ранок 6 листопада (за Київським часом) гості все ще прибувають до конференц-центру у Вест-Палм-Біч.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що республіканці отримали більшість у Сенаті США.