У Зеленського хочуть домовитися з командою Трампа: готується важливе відрядження - ЗМІ

Офіційно цю інформацію в ОП поки не коментують

Україна вже активно працює над налагодженням контактів із ключовими людьми у команді майбутнього президента США Дональда Трампа. З цією метою в Америку нібито незабаром вирушить голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише ВВС-Україна. За її даними, завдання Єрмака провести переговори з представниками новообраного президента. При цьому офіційно цю інформацію в ОП наразі не коментують.

У той же час, як пишуть журналісти, Зеленський покладає великі надії на останні місяці президентства Джо Байдена. Зокрема через "план перемоги", який, на їхню думку, міг розроблятися переважно "під адміністрацію Байдена". Мовляв, тому Зеленський і називав терміни виконання цього документа — до кінця року.

"Тому такий поспіх був з його розробкою та презентацією. Хоча кілька пунктів, стверджують оглядачі, заклали і для Трампа. Це - заміна частини американських військ у Європі українськими військами після завершення війни та використання природних ресурсів України. Переговори про це ще попереду. Основне питання сьогодні - чи піде на виконання ключових для України пунктів Джо Байден. У Києві розраховують, що нинішня американська влада намагатиметься по максимуму дати Україні те, що може дати, - і зброю, і гроші. Це, разом із утриманням позицій на Курщині (якщо до того часу Росія ці землі не поверне) та дозволом бити далекобійною зброєю вглиб Росії покращить позиції України на імовірних майбутніх переговорах з Росією. А вони можуть бути геть не за горами.", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про настрої щодо підтримки України, які панують у партії Трампа.