"Расстрела не ждем". Какие настроения бурлят в Верховной Раде после победы Трампа

Во властной фракции следят за действиями Трампа, между тем оппозиция прогнозирует договоренности США с РФ

Победа Дональда Трампа на выборах президента США заставила многих в Украине занервничать из-за неоднозначных заявлений политика о войне в Украине. В ходе избирательной кампании он неоднократно заявлял, что войну нужно немедленно завершать. По словам Трампа, для этого ему хватит 24 часов и он готов договариваться с Путиным.

Такие настроения вынуждают украинский политикум готовиться к худшему. К примеру, народный депутат от оппозиционной силы "Евросолидарность" (ЕС) Виктория Сюмар считает, что окружение президента Владимира Зеленского плохо работало с республиканцами. Поэтому у нас якобы нет двухпартийной поддержки в США.

Именно поэтому и из-за того, что Трампу необходимо выполнять свои предвыборные обещания, она прогнозирует не лучший сценарий для Украины.

"В первые часы после инаугурации Трампа Украина и Россия, не знаю кто, возможно, это будут военные, подпишут соглашение о прекращении огня. И вот старт президентства с яркого выполнения обещания", — говорит Виктория Сюмар в интервью "Телеграфу". Открытым остается вопрос, согласится ли на это Россия.

В неформальных беседах с журналистами некоторые депутаты переживают, что в случае каких-то договоренностей парламент будет вынужден голосовать за изменения в Конституции. И это может повлечь за собой серьезные споры среди народных депутатов.

Сюмар объясняет, что во время военного положения этого делать нельзя. Но если будет подписано условное соглашение о прекращении огня, то власти потребуется отменить военное положение и провести выборы, чтобы у партнеров не возникло вопросов.

"По завершении военного положения начинается избирательная кампания. В период избирательной кампании никто не возьмет на себя непопулярные изменения в Конституции. И времени на их согласование и принятие нужно гораздо больше. Поэтому это даже не тема для обсуждений", — утверждает депутат от ЕС.

Все в ожидании

Источник "Телеграфа" в руководстве монобольшинства "Слуга народа" (СН) рассказывает, что он не наблюдает пессимистических настроений среди коллег по фракции. Хотя есть определенная группа в СН, которая придерживается позиции задержанного нардепа Евгения Шевченко, призывавшего к переговорам с Россией.

"Имена этих депутатов я не буду озвучивать, чтобы их не посадили, как Шевченко. Еще есть единицы, может, десятки, кто ждет окончания войны по разным причинам. Кто-то не верит в то, что мы вообще можем выстоять без американской помощи. И в то же время. считает, что Трамп обязательно будет склоняться к какому-то российскому сценарию", — говорит собеседник.

Также в СН есть и те, кому непонятны назначения в команде Трампа, "для них это как сериал", иронизирует источник. Часть "слуг" настроена, как президент: не важно, кто у власти, будем работать.

"Общий настрой — ожидание перемен. Но мы не понимаем, каких именно. Впрочем, такого, что все садятся и ждут расстрела, нету", — утверждает собеседник в разговоре с изданием.

К тому же он отмечает, что если США начнут склонять власть к плохим компромиссам, то никто ничего голосовать не собирается.

"Даже депутаты с пророссийскими взглядами говорят, что они не поддержат подобные компромиссы", – добавляет депутат СН.

Но дойдет ли до этого, в монобольшинстве комментировать не спешат. Все в ожидании и больше заняты внутренними политическими проблемами.