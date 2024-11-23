Стефанчук нагородив "за особливі заслуги" підсанкційного болгарського олігарха

Медаль вручили з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвські, проти якого країни Заходу ввели санкції у зв’язку з причетністю до корупції та зловживанням владою.

Медаль вручила посол України в Болгарії Олеся Ілащук, повідомляє болгарський канал bTV Новините.

Журналісти зазначають, що голова ДПС Пеєвські отримав медаль з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Медаль вручила український посол Олеся Ілащук

Цікаво, що ще в 2021 році Мінфін США ввів санкції проти Пеєвські за законом Магнітського "у зв’язку з значною роллю в корупції в Болгарії", а у 2023 році Британія ввела проти нього свої санкції за "зловживання своїми владними повноваженнями шляхом перенаправлення державних коштів для власної вигоди".