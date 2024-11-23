Стефанчук наградил "за особые заслуги" подсанкционного болгарского олигарха

Медаль вручили по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук наградил медалью "За особые заслуги перед украинским народом" болгарского политика и олигарха Деляна Пеевски, — против которого страны Запада ввели санкции в связи с причастностью в коррупции и злоупотреблением властью.

Медаль вручила посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, сообщает болгарский канал bTV Новините.

Журналисты отмечают, что глава ДПС Пеевски получил медаль по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Медаль вручила украинский посол Олеся Илащук

Интересно, что еще в 2021 году Минфин США ввел санкции против Пеевскии по закону Магнитского "в связи со значительной ролью в коррупции в Болгарии", а в 2023 году Британия ввела против него свои санкции за "злоупотребление своими властными полномочиями путем перенаправления государственных средств для собственной выгоды".