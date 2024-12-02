Повернення Криму, бої в Курській області та членство в НАТО. Головне з інтерв’ю Зеленського японському ЗМІ

У ході інтерв’ю були згадані важливі теми

У понеділок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Києві, а також поспілкувався із журналістами японського інформаційного агентства Kyodo News. Були згадані теми членства України в НАТО, боїв у Курській області та ймовірних перемовин з Росією.

Інтерв’ю опубліковано на Youtube-каналі Офісу президента України. Під час спілкування із журналістами Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя людей, а не території. Водночас, Київ робить і продовжує робити все можливе, щоб не віддавати більше територій Путіну.

Говорячи про бої в Курській області, Зеленський заявив, що Росія поставила перед своєю армією завдання витіснити підрозділи ЗСУ з регіону і знову перенести бойові дії на територію України, у Сумську область.

"Є інформація, що для Путіна Курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командирів і готує, що "доля СВО залежить від успіху Росії в Курській області"", — заявив президент України.

Втрати у війні

Глава держави заявив, що не може озвучити точні цифри українських втрат у війні з Росією. Коментуючи нещодавні публікації в американській пресі про те, що Україна нібито втратила 80 тисяч своїх військовослужбовців, Зеленський зазначив, що "втрати набагато менші".

Членство в НАТО

Президент заявив, що для України немає альтернативи, окрім вступу до Організації Північноатлантичного альянсу (НАТО). Він згадав про Будапештський меморандум 1994 року, а також про Мінські угоди. Усі ці документи порушила Росія.

"Нам гарантували безпеку. Не спрацювало і не спрацює. Ми не ставатимемо на граблі втретє", — заявив Зеленський.

Переговори та мир з Росією

Говорячи про ймовірні мирні переговори з Росією, Зеленський наголосив: Україна запросить Росію на другий Саміт світу. Водночас Київ шукатиме дипломатичні шляхи повернення окупованих територій, включаючи Крим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не зацікавлена у заморожуванні конфлікту з Україною.