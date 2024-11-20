У Кремлі розповіли, чи піде Путін на заморозку війни в Україні

У Москві не збираються відмовлятися від своїх початкових планів

Російська Федерація не зацікавлена у заморозці конфлікту з Україною і всі початкові цілі так званої "СВО" мають бути обов’язково досягнуті. При цьому президент РФ нібито готовий розпочинати переговори щодо України.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу. Так він прокоментував матеріал Reuters про те, що Путін готовий обговорити з президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні.

"Президент справді неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і переговорів. Президент також уже говорив і про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту нам не підійде, нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі" — заявив Пєсков.

Однак, за його словами, про жодні територіальні поступки не може йтися.

Прес-секретар Путіна підкреслив, що заморозка конфлікту по лінії фронту для Кремля є неприйнятним варіантом. Вони можуть піти на переговори лише в тому випадку, якщо буде виконано початкові вимоги Москви та враховано "нові територіальні реалії".

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус України та її відмову від розміщення на своїй території іноземного озброєння, включаючи ядерне.

При цьому днями президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БПЛА та ракет на Росію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США назвали дві умови, за яких Путін може припинити бойові дії. Одна з них стосується стану російської армії.