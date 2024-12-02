Перестановки у ЗСУ, розмови з Путіним і не лише. Головні заяви Зеленського з брифінгу із Шольцем (фото)

Лідери України та Німеччини торкнулися низки важливих питань

У понеділок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Федеративної Республіки Німеччини Олафом Шольцем. Лідери двох країн провели спільну прес-конференцію.

Про це повідомив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Під час спілкування з журналістами було порушено низку важливих питань.

Зокрема, йшлося про агресію Росії, надання Україні допомоги, а також "перестановки" у структурі командування Сил оборони України.

Перестановки у командуванні ЗСУ

За словами президента Зеленського, перестановки у командуванні ЗСУ будуть не останніми. Це потрібно зробити, щоб "рухатися швидше". При цьому глава держави не уточнив, кого саме звільнять.

Дзвінки Путіну

Як зазначив Володимир Зеленський, телефонна розмова Шольца з Володимиром Путіним свідчить про те, що лідерам інших країн не варто дзвонити до російського лідера.

"Після однієї розмови йде друга, третя, п’ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна", — заявив президент України.

Також Зеленський "послав" Росію якнайдалі.

"На що має піти Росія? Бажано на три літери", — зазначив глава держави.

Допомога Україні у війні з Росією

Зеленський заявив, що Україна "має бути сильнішою", щоб закінчити війну у 2025 році. Він зазначив, що Україна могла б вразити більше військових цілей у Росії, якби Німеччина надала їй ракети Taurus.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський та Олаф Шольц вшанували пам’ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності.