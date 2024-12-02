Шольц приїхав до Києва на переговори із Зеленським: що відомо

Візит ніде не анонсувався

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Політики планують обговорити низку важливих питань, серед яких постачання до кінця року Україні зброї на 650 мільйонів євро.

На даний момент інформація про теми, які обговорюватимуться, не розголошується. Про це повідомляє агентство dpa news agency .

Олаф Шольц проанонсував постачання зброї Києву на 650 мільйонів євро. Це може статися вже до кінця цього року.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня", — сказав канцлер Німеччини.

Варто зазначити, що візит Олафа Шольца до Києва ніде не анонсувався.

ЗМІ припускають, що переговори з Володимиром Зеленським Олаф Шольц вирішив провести на тлі політичної кризи у Німеччині.

Крім цього, можливою темою для обговорення стануть побоювання, що після обрання Трампа президентом США Європі доведеться взяти на себе більше зобов’язань.

Як відомо, у Німеччині в листопаді розпалася керівна коаліція, після чого на 23 лютого 2025 року було призначено позачергові вибори. Згідно з опитуваннями, ХДС/ХСС підтримує близько 34% населення, що ставить її на перше місце за популярністю і дає Мерцю реальні шанси стати наступним канцлером.

Щодо Шольца, то його популярність продовжує падати, а тому опитування дають йому мало шансів на перемогу. При цьому він навіть не є найпопулярнішим політиком у своїй партії.

На першому місці в СДПН знаходиться міністр оборони Борис Пісторіус, проте він 22 листопада відмовився брати участь у виборах та підтримав кандидатуру Шольца.

Нагадаємо, це перший візит Шольця до Києва за останні два з половиною роки. Попереднього разу канцлер Німеччини Олаф Шольц бував у Києві влітку 2022 року разом із французьким президентом Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"Телеграф" раніше розповідав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому він виступає проти передачі Україні крилатих ракет "Таурус". Крім того, він розкритикував політиків, які хотіли б це зробити.