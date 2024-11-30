Зеленський несхвально відгукнувся на адресу Путіна і звинуватив у "розколі Європи"

Дії президента Росії викликають розкол у Європі, зазначив Зеленський

Російський президент Володимир Путін поводиться як терорист і вбивця, а також робить все, щоб розколоти єдність Європи та Заходу щодо підтримки України.

Про це в інтерв’ю Sky News заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що його російський візаві чудово розуміє свої дії і "підливає масла у вогонь наче загнана в кут тварина".

Відповідаючи на запитання кореспондента Sky News Стюарта Рамзі щодо нещодавньої телефонної розмови Путіна з канцлером ФРН Олафом Шольцем, Зеленський заявив, що не підтримує його.

За словами президента України, деякі світові лідери, які хочуть поговорити з Путіним лише для того, щоб опинитись на перших шпальтах газет. Він закликав своїх європейських колег не відкривати "скриньку Пандори", оскільки "з убивцею неможливо розмовляти, якщо ти слабкий".

"Для нього ти ніхто. Він поважає лише силу, а ти маєш бути дуже сильним. Ми не можемо дати Путіну шанс поставити нам ультиматум", — заявив Зеленський.

Також президент України заявив, що українці віддають свої життя за життя своїх рідних та близьких, дітей та онуків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не зацікавлена у заморожуванні конфлікту з Україною.