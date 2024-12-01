Чи може Україна вступити до НАТО частинами: Зеленський дав чітку відповідь

У Києві не бачать проблем у вступі до НАТО під час війни

Україна ніколи не визнає своїх тимчасово окупованих територій частиною Росії. Тому варіант вступу до НАТО частинами вона не розглядає.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час брифінгу з новим президентом Євроради Антоніу Коштою у Києві, передає кореспондент "Телеграфа". Глава держави зазначив, що у разі вступу України до Альянсу під час війни положення про колективну оборону не застосовуватиметься.

"Кращі для нас гарантії безпеки — НАТО. Найкращі для нас гарантії економічної безпеки — ЄС", — сказав Зеленський, додавши, що для України вступ до цих двох організацій є принципіальним.

При цьому він зазначив, що в НАТО не можуть запросити Україну частково, оскільки це означатиме, що країна змирилася зі втратою своїх територій. Однак Зеленський додав, що якщо Україна вступить до Альянсу під час війни, вона не зможе застосувати статтю 5, яка передбачає колективну оборону.

"Країни проти ризиків залучення їх до війни. Україна ніколи й нікого не залучала до цієї війни. Я маю на увазі щодо армій країн НАТО", — сказав президент.

Він наголосив, що на даному етапі на цій темі можна не спекулювати, бо Київ не отримував жодних запрошень та пропозицій щодо захисту із боку Заходу.

Як повідомлялося раніше, нові лідери Європейського союзу у перші години перебування на своїх посадах відвідали Київ із неоголошеним візитом. Там вони провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.