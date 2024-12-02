Возврат Крыма, бои в Курской области и членство в НАТО. Главное из интервью Зеленского японскому СМИ

В ходе интервью были затронуты важные темы

В понедельник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве, а также пообщался с журналистами японского информационного агентства Kyodo News. Были затронуты темы членства Украины в НАТО, боев в Курской области и вероятных переговоров с Россией.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины. В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что для Украины важно сохранить жизни людей, а не территории. В то же время Киев делает и продолжает делать все возможное, чтобы не отдавать больше территорий Путину.

Говоря о боях в Курской области, Зеленский заявил, что Россия поставила перед своей армией задачу вытеснить подразделения ВСУ из региона и вновь перенести боевые действия на территорию Украины, в Сумскую область.

"Есть информация, что для Путина Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командирам и готовит, что "судьба СВО зависит от успеха России в Курской области" ", — заявил президент Украины.

Потери в войне

Глава государства заявил, что не может может озвучить точные цифры украинских потерь в войне с Россией. Комментируя недавние публикации в американской прессе о том, что Украина якобы потеряла 80 тысяч своих военнослужащих, Зеленский отметил, что "потери намного меньше".

Членство в НАТО

Президент заявил, что для Украины нет альтернативы, кроме вступления в Организацию Североатлантического альянса (НАТО). Он вспомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, а также о Минских соглашениях. Все эти документы нарушила Россия.

"Нам гарантировали безопасность. Не сработало и не сработает. Мы не будем становиться на грабли в третий раз", — заявил Зеленский.

Переговоры и мир с Россией

Говоря о вероятных мирных переговорах с Россией, Зеленский подчеркнул: Украина пригласит Россию на второй Саммит мира. В то же время Киев будет искать дипломатические пути по возврату оккупированных территорий, включая Крым.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной.