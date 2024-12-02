Зеленський відповів влучним жартом, на що має піти Росія задля миру (відео)

Брифінг з Шольцом не обійшовся без "недипломатичної лексики"

У понеділок, 2 грудня, під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент України Володимир Зеленський влучно пожартував про Росію і те, куди вона має піти.

Як повідомляє РБК-Україна, президент доволі недипломатично відповів на одне з питань кореспондента.

"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви", — зазначив президент України на спільній пресконференції з Шольцом.

Після цієї відповіді він додав, що РФ має розуміти і бачити, що вона робить. Тобто адекватно розуміти свої дії, ракетні удари та окупацію територій.

"Росія вбиває нас, а ми захищаємось і боремось з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб у цьому році, 25-му році, закінчилася війна. Україна хоче перемоги та миру", — сказав президент.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва Шольц привернув увагу своєю масивною валізою, яку ніс сам та буквально не випускав з рук. У мережі гадають, що там може бути, адже дійсно, дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж. Також здивувало те, що валіза виглядала дуже легкою.

До того ж Шольц разом з Зеленським віддали шану полеглим воїнам на Майдані в Києві. Канцлер Німеччини встановив там лампаду пам'яті. Президент України — маленький державний прапор.

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