Там это называется "лоббизм": Зеленский прокомментировал Фридману вопросы коррупции в Украине и на Западе

Зеленский при этом открыто подчеркнул, что западные страны значительно коррумпированнее, чем они пытаются делать вид.

В Украине действительно существует коррупция, особенно в ее бытовом измерении. Но при этом украинская антикоррупционная система самая сложная в Европе, а вот в западных странах многое из того, что в Украине называется "коррупция", называется "лоббизм" и вполне законно.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

"Сказать, что у нас нет коррупции — значит врать. Но мы открыто об этом говорим и боремся. У нас за решеткой находится самый влиятельный олигарх — Коломойский. Ни ЕС, ни США не могли с ним справиться. Безусловно, бытовая коррупция существует, но институционально я уверен, что Украина это преодолеет. Для этого нужно время", – сказал он.

Зеленский при этом открыто подчеркнул, что западные страны значительно коррумпированнее, чем они пытаются делать вид. Он подчеркнул, что многое из того, что в Украине считается коррупцией и преследуется, на Западе имеет приличное название "лоббизм". Однако это не означает, что в западных странах вообще нет коррупции. Зеленский привел пример с транспортировкой американского оружия по Украине и с помощью США.

"Я попросил США осуществить перевозку оружия украинскими самолетами, чтобы не переплачивать американским компаниям, но мне отказали. Мы могли бы получить больше оружия, но пришлось платить за эти дорогие самолеты. Мой вопрос: это коррупция или нет? Или лоббизм? Что это такое? Лоббированием таких решений занимаются некоторые компании, но я не мог говорить об этом публично, я не хотел разжигать скандал. Поэтому, говоря о коррупции, следует спросить: кто к ней причастен? Если было выделено 177 млрд, а мы получили половину, тогда где остальное? Найдя вторую половину – вы найдете коррупцию", – резюмировал он.

Отметим, что в США некоторые персоналии заявляют: мол, как только республиканцы возьмут под контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом, Украина будет привлечена к ответственности за расходование помощи Соединенных Штатов Америки. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, то республиканцы не будут снисходительны.