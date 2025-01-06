Точно не Єрмак та олігархи: Зеленський зізнався Лексу Фрідману, хто реально має на нього вплив

Найвпливовіший олігарх України, Ігор Коломойський, зараз перебуває у тюрмі – цього не змогли зробити США та Європа

Попри усі звинувачення та конспірологічні теорії, керівник Офісу президента Андрій Єрмак – фактично тільки менеджер, який виконує завдання президента. Впливу на першу особу держави не має ніхто окрім його сина, олігархи або інші "впливові особи" влади тут не мають, ані українські, ані іноземні – доречі, саме цей момент свого часу окремо було "підсвічено" для новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

"Зі мною взагалі складно. Я амбітна людина. Я не можу нікому підкорятись. Я можу жити за правилами, за законами. І я вважаю, що це єдине, що на сьогодні може контролювати будь-яку людину. Це правила і закони того суспільства або тієї держави, де ти знаходишся… Хто на мене може впливати — тільки мій хлопчик, мій син. Це факт. Коли він дзвонить і щось просить, я піднімаю руки вгору. І тут я нічого не можу зробити, бо є діти, у мене немає на них часу. І тому, коли є ці хвилини, вони для мене дорогі та важливі. Я готовий зробити все. Також, напевно, батьки. Але це для мене не авторитет", – зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що будь-які олігархи не мають над ним влади та не можуть контролювати його дії. Український президент не впустив моменту нагадати, що найвпливовіший олігарх України, Ігор Коломойський, зараз перебуває у тюрмі. Ані США, ані Європа не змогли посадити його за ґрати, а Україна змогла.

"І тому у нас олігархи або втекли, або сидять у тюрмі, бо олігархи зазвичай контролюють потоки, людей і впливають на політику. І в нас є конкретні приклади з вироками. Це не просто люди під домашнім арештом, не просто рішення про заморожені активи чи накладені санкції. Це конкретні люди, які знаходяться за ґратами. Я думаю, що це відповідь на питання щодо впливовості", – відзначив президент.

Також Зеленський відкинув усі домисли щодо того, що на нього чинить вплив власна команда, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Зеленський зазначив, що уся його команда – це система, що виконує доручені їм завдання.

"А інші люди по вертикалі виконують завдання, як мої менеджери. Андрій — один із таких менеджерів. І я задоволений, що в мене є такі люди", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вибори в Україні можна буде провести тільки після завершення війни. Цього вимагає українське законодавство, змінювати його під час війни ніхто не буде, до того ж відповідним чином забезпечити виборчий процес в умовах бойових дій просто неможливо.