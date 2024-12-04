Болгарія і Румунія з олігархами і корупцією — в НАТО та ЄС, а Україні пропонують мобілізацію з 18 років - Михайло Ткач
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Михайло Ткач, український журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда", розмірковує, чому Болгарія та Румунія були прийняті в НАТО 20 років тому, а в ЄС на три роки пізніше. На його думку, у цих країнах корупція не менша, ніж в Україні
Якщо корупція — це аргумент, тоді чому такі країни як Болгарія та Румунія в НАТО та ЄС, а Україна — ні?
Нещодавно ми перебували у відрядженні в Румунії та Болгарії. Чудові, привітні люди. Ті, кого ми зустрічали на своєму шляху, співчували та підтримували, не добираючи слів та не приховуючи емоцій, а потім їхали заправлятись на "Лукойл". Але зараз мова про країни, а не про людей.
Перша думка після перетину кордону і першої і другої країни — а чим гірша Україна?
Дороги залатані і там і там. Очевидний розрив між бідними та багатими. Авто преміумкласу і люди у спортивних костюмах. Ділки у кафе. Про монополії, олігархів і вплив бізнесу на владу можна почитати окремо. А інфраструктура, на моє переконання, в Україні на крок (а може й три) попереду.
До речі, окрім українських, найбільше роллс-ройсів у Монако саме на болгарських та румунських номерних знаках. І як ви розумієте — це навряд всі люди зі списку "Форбс".
Російський рубль вирішує питання і в Болгарії і в Румунії. На дорожніх знаках зетки, а в готелях з лондонським часом можна звірити годинники з московським. Вже десятиліття обидві країни мають хист до комфортного сидіння на двох стільцях.
Російська нафта і сьогодні продовжує через перевалку в морі заходити і в Румунію і в Болгарію, про що ми тиждень тому опублікували матеріал "Тіньовий флот Росії". Обидві країни просто засіяні станціями "Лукойл", які майже не мають конкурентів серед локальних компаній. І ще багато інших маркерів.
До чого це я? Болгарія стала членом Європейського Союзу 1 січня 2007 року одночасно з Румунією. До НАТО Болгарія приєдналась одночасно з Румунією у 2004 році. У 2004! Уявляєте?
Так, вони раніше почали, але цей рух не тривав декілька десятиліть. В Румунії є аналог НАБУ, але гучна і результативна боротьба з корупцією почалась вже після вступу в ЄС і НАТО. Років так на десять після. Протести проти корупції також відбувались багато років потому. Одного з найбагатших олігархів Румунії посадили у 2015-му. І судячи з останніх виборів — боротьба триває.
Майже 11 років як Україна кров’ю кращих платить за рух на Захід. І все що нам наразі пропонується західними партнерами – посилення мобілізації з 18 років?
Можна пропонувати мобілізовувати хоч з 14, але якщо рішення по вступу до НАТО принципово не буде прийняте і публічно проартикульоване хоча б головними країнами – це все перекидання м'яча з відповідальністю з одного боку на інший.
Перше фото зроблене біля кордону між Болгарією та Румунією.
А друге — болгарський кортеж на Французькій Рів'єрі у 2023-му.
Добре. У нас корупція. Але що це тоді в них?
Джерело: пост Михайла Ткача у Facebook
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