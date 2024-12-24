Україна прозвітує за витрачання допомоги від США: відбудуться слухання у справі про корупцію, — ЗМІ

Майбутній республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти, але також хоче побачити відповідальність за ці гроші, аж до кожного долара

Як тільки республіканці візьмуть під контроль Палату представників, Сенат та Білий дім, Україна нібито буде притягнута до відповідальності за витрачання допомоги Сполучених Штатів Америки. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, то республіканці не будуть поблажливими.

Про це пише газета Kyiv Post, посилаючись на вашингтонських інсайдерів. За їхніми словами, тоді відбудуться слухання у справі про корупцію.

"Я був на Капітолійському пагорбі минулого тижня і чув багато побоювань щодо корупції в Україні", — сказав Стівен Мур, колишній радник Трампа часів його першої передвиборчої кампанії.

Мур, зустрівшись із понад 100 представниками республіканських відділень Капітолія, щоб поінформувати їх про ситуацію в Україні, упевнений, що "майбутній республіканський Конгрес хоче допомогти Україні перемогти". Але там також хочуть побачити відповідальність за ці гроші, аж до кожного долара.

"Чекайте на багато слухань, на яких будуть задані докладні питання" про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не будуть дуже поблажливими", — заявив він.

У матеріалі наголошується, що лідерів Конгресу цікавить не лише підзвітність — головний предмет обговорення республіканців упродовж місяців, а й розкриття суті передбачуваної корупції в Україні.

Артур Естопінян, один із вашингтонських лобістів, які працюють з українськими бізнесменами, заявив, що деякі конгресмени були "шоковані" тим, що "бізнесмени зазнають здирництва з боку високопосадовців".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військову допомогу Україні тепер координуватиме НАТО, а не США.