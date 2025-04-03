Путін озвучив свої забаганки: або вигідний Росії мир, або "весь світ в труху"

Путін очікує нові поступки від Штатів

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що президент США Дональд Трамп зможе домогтися укладення прийнятного для Росії мирного договору щодо України. Зусилля Трампа розглядають у Кремлі як найкращу можливість припинити цю війну на умовах, вигідних Москві.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в Москві, близькі до Кремля. Співрозмовники видання зазначили, що попри спроби створити публічне враження того, що Росія докладає зусиль до припинення вогню, Путін готовий продовжувати бойові дії у разі провалу ініціативи перемир'я.

У Кремлі не вважають серйозною загрозою попередження Трампа про можливість запровадження вторинних санкцій або мит на російську нафту, якщо Москва не піде на домовленість. Натомість там чекають на нові поступки з боку Сполучених Штатів, серед яких деяке пом'якшення санкцій, призупинення поставок зброї до України.

Коли переговори з США у минулому місяці привели до погодження про мораторій на атаки на чорноморські судна, Росія оголосила, що ставить цю угоду в залежність від повторного підключення одного зі своїх банків до міжнародної системи SWIFT.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі Bloomberg заявив, що Росія "віддала б перевагу взаємним зусиллям із пошуку врегулювання" і наголосив, що "всі воліли б не сваритися, а розмовляти — і бути почутими".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін роздратував Трампа відмовою від перемир’я, чим спровокував можливе посилення санкцій на так званий "тіньовий флот" РФ.