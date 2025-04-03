Рус

Путін озвучив свої забаганки: або вигідний Росії мир, або "весь світ в труху"

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграф"

Путін очікує нові поступки від Штатів

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що президент США Дональд Трамп зможе домогтися укладення прийнятного для Росії мирного договору щодо України. Зусилля Трампа розглядають у Кремлі як найкращу можливість припинити цю війну на умовах, вигідних Москві.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в Москві, близькі до Кремля. Співрозмовники видання зазначили, що попри спроби створити публічне враження того, що Росія докладає зусиль до припинення вогню, Путін готовий продовжувати бойові дії у разі провалу ініціативи перемир'я.

У Кремлі не вважають серйозною загрозою попередження Трампа про можливість запровадження вторинних санкцій або мит на російську нафту, якщо Москва не піде на домовленість. Натомість там чекають на нові поступки з боку Сполучених Штатів, серед яких деяке пом'якшення санкцій, призупинення поставок зброї до України.

Коли переговори з США у минулому місяці привели до погодження про мораторій на атаки на чорноморські судна, Росія оголосила, що ставить цю угоду в залежність від повторного підключення одного зі своїх банків до міжнародної системи SWIFT.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі Bloomberg заявив, що Росія "віддала б перевагу взаємним зусиллям із пошуку врегулювання" і наголосив, що "всі воліли б не сваритися, а розмовляти — і бути почутими".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін роздратував Трампа відмовою від перемир’я, чим спровокував можливе посилення санкцій на так званий "тіньовий флот" РФ.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Дональд Трамп #Мирна угода #Завершення війни